Calcio, per il Catania amichevole in famiglia in vista dei play off

CATANIA - Al Massimino, a porte chiuse, il Catania oggi ha giocato un'amichevole in famiglia in previsione dei play off programmati il 30 di questo mese e il 3 giugno. Un test di 80 minuti durante il quale sono andati in gol Manneh, Lodi, Djordjevic, Caccavallo per la squadra rossazzurra. Tra i calciatori schierati in maglia bianca hanno fatto centro Mazzarani e due volte Russotto.

Il tecnico Lucarelli ha schierato le seguenti formazioni, utilizzando alcuni giovani della Berretti che spesso si allenano in prima squadra e il fuori lista Djordjevic.

Catania in maglia rossazzurra: Fabiani; Semenzato, Bogdan, Marchese; Esposito, Lodi, Bucolo, Di Grazia (Papaserio), Manneh (Djordjevic); Brodic (Caccavallo), Ripa.

Catania in maglia bianca: Pisseri; Aya, Tedeschi, Blondett (Berti); Barisic, Mazzarani, Biagianti, Rizzo, Porcino; Curiale (Brodic, poi Rossetti), Russotto.

Sono rimasti fuori per indisposizioni varie il secondo portiere Martinez e il centrocampista Fornito. Quest'ultimo rischia di non farcela per la prima sfida dei play off che il Catania giocherà lontano da casa, mentre il 3 sarà al Massimino.

Domani mercoledì 23 maggio si giocano le partite di ritorno degli Ottavi di finale. In campo:

Alessandria – Feralpi Salò

Pisa – Viterbese

Sambendettese – Piacenza

Trapani – Cosenza

Reggiana – Juve Stabia (Diretta Rai Sport).

FOTO SERVIZIO DI FILIPPO GALTIERI