Calcio, Catania: test con la Berretti "guardando" a Salò 27/05/2018 - 20:42 di Giovanni Finocchiaro

I rossazzurri preparano la prima gara dei play off in programma mercoledì. Dieci gol nell'amichevole in famiglia













CATANIA - Il Catania prepara la prima gara dei play off in programma mercoledì a Salò. Oggi la squadra ha sostenuto un test con la Berretti, a porte chiuse, segnando 10 gol. Di Grazia, Esposito, Mazzarani e Curiale hanno firmato una rete a testa, la parte del leone l'hanno fatta Lodi e Brodic, autori di una tripletta a testa. Ancora fuori uso il centrocampista Fornito, infortunato di lungo corso. Sul nostro giornale, nell'edizione di domani lunedì 27 maggio, dedichiamo due pagine alla sfida tra cannonieri proponendo un focus su Curiale, bomber del girone C, e un'intervista esclusiva con Guerra, punta di diamante del Feralpi che ha segnato 20 gol , uno dei quali all'Alessandria nell'ultima partita di spareggio che ha segnato la qualificazione ai quarti del club lombardo. FOTOSERVIZIO di Filippo Galtieri