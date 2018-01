Agrigento, “fermata” la filiera dell'hashish: sei arresti

«Siamo venuti a mangiare una pizza ad Agrigento». Sono state queste le parole che si sono sentiti dire i Carabinieri da tre palermitani fermati in una via del centro storico per giustificare la loro presenza in città in compagnia di altri tre agrigentini. Ma il loro eccessivo nervosismo ha insospettito i militari ed ha fatto scattare ulteriori controlli e perquisizioni. Alla fine gli investigatori hanno scoperto che il gruppo gestiva l’approvvigionamento e lo spaccio di stupefacenti nelle piazze della movida agrigentina. Sei giovani, tutti di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti.

Durante una perquisizione domiciliare i carabinieri hanno scoperto oltre 4 chili di hashish, suddivisi in vari panetti, sotterrata in giardino; parte della droga era invece dentro un sacchetto della spesa che i giovani avevano con loro al momento del controllo in strada. I militari hanno sequestrato inoltre quasi 5 mila euro in contanti. Lo stupefacente, al dettaglio, avrebbero fruttato oltre 40 mila euro.