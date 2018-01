Acqua inquinata, sospesa erogazione in alcune zone di Agrigento

L’acqua è inquinata e così il Comune di Agrigento si vede costretto a sospendere l’erogazione idrica in alcune zone della città. Lo rende noto l’Amministrazione comunale, sottolineando che è stata emessa un’ordinanza sindacale in seguito alla segnalazione giunta agli uffici comunali da parte del dirigente medico Sian dell’Asp di Agrigento, che ha comunicato che "i rapporti di prova sui campioni di acqua potabile prelevati dai tecnici dell’Ente gestore Girgenti Acque nei punti rete indicati (vie Di Salvo 7, Toscana 12, Toscana 3, Toscana 14) non sono conformi ai parametri previsti dalla legge a causa della presenza di "escherichia coli".

Pertanto è stata ordinata la sospensione dell’erogazione idrica nei Punti Rete di via Rosario Di Salvo 7, via Toscana 12, via Toscana 3 e via Toscana 14. Inoltre, è stato ordinato il divieto dell’uso idrico per fini potabili e domestici avvertendo i cittadini di non utilizzare l’acqua della zona interessata per il consumo, per l’igiene personale e per la preparazione di cibo.