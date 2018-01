Agrigento, incidente lungo la Ss 640, un morto e due feriti

E’ di un morto e due feriti il bilancio di un grave incidente che si è verificato nel primo pomeriggio nella bretella che collega la Strada Statale 640 con il bivio per Favara e Aragona. A prendere la vita stato Michele Palumbo di 50 anni. L’uomo era a bordo di una Peugeot 206 che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata più volte.

Palumbo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e per lui i soccorsi sono risultati vani. Ferite le due donne che erano con lui, una delle quali era alla guida dell’auto, e che sono state trasportate all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. Sul posto sono giunti i i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, la polizia stradale e i carabinieri.