Urto fatale in Germania, muore una giovane emigrata dell'Agrigentino

Palma di Montechiaro. All'alba di lunedì in una viscida strada tedesca, sono stati infranti i sogni e la giovane esistenza di Giusy Trupia. Avrebbe compiuto 21 anni il 29 maggio prossimo. Ma il destino ingiusto e crudele si e' accanito sulla giovane vita della ragazza che a Palma è ricordata per la sua sensibilità ed il suo carattere solare, specie dagli ex compagni di scuola del Liceo Scientifico Giovan Battista Odierna che Giusy aveva frequentato con ottimo profitto fino ad oltre quattro anni fa. Sino a quando cioè ha dovuto seguire il papà Gioacchino Trupia e la famiglia verso il viaggio della speranza per conquistare un futuro migliore in terra tedesca, in quella Germania, considerata da migliaia di emigranti palmesi l'ancora di salvezza.

A Ludwigshafen dove il papà ha trovato una occupazione, Giusy Trupia si era ben inserita, continuando non solo negli studi ma trovando anche nel mese di aprile del 2016 una lavoro come operatrice socio sanitaria in una clinica privata nella città dove risiedeva. E lunedì di primo mattino, intorno alle ore 5,30, a bordo della sua utilitaria, si accingeva a raggiungere il suo luogo di lavoro attraverso la strada statale di Mannheimer.

Secondo gli accertamenti eseguiti dalla Polizia tedesca e dai Vigili del Fuoco che hanno estratto dalle lamiere contorte della vettura il corpo senza vita della ragazza palmese, la causa del grave incidente stradale è stata la condizione della carreggiata della strada bagnata, a causa della incessante pioggia caduta in quella fatidica mattina di lunedì. L'utilitaria è slittata, sbandando e andando a sbattere con il fianco del lato quida contro un grosso fusto di albero. L'urto purtroppo è stato fatale per Giusy nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto dai soccorritori. A Palma la notizia della tragica scomparsa di Giusy Trupia ha suscitato profondo cordoglio tra gli amici ed i numerosi parenti della stimata famiglia della ragazza. Non si sa ancora se la tumulazione avverrà nel cimitero di Palma. In quella cittadina cioè che Giusy non aveva mai dimenticato e soprattutto quel mare - aveva scritto sul suo profilo facebook - che amava tanto.