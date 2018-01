Serie C, Akragas nel baratro, fallimento dietro l'angolo

E’ fallita l’ultima trattativa per portare alla cessione l’Akragas ad una cordata di imprenditori iraniani. Ufficialmente per questioni legate alle difficoltà ad effettuare transazioni finanziarie con un paese sottoposto a sanzioni da parte della comunità internazionale come lo è l’Iran.

Probabilmente gli iraniani hanno invece preferito provare ad investire altrove per entrare nel calcio italiano a cusa dele tante e delle troppe criticità che riguardano la società agrigentina. I debiti ad esempio, quasi 800 mila euro con l’Erario, ma anche lo stadio non a norma perché senza illuminazione e una situazione di classifica talmente disastrosa che avrebbe avuto bisogno, nel caso, di un massiccio investimento sul mercato.

La trasferta di domenica a Pagani a questo punto è in forse. Dopo la cessione di Sepe al Catanzaro, Longo ha firmato con l’Andria e Parigi con la Virtus Francavilla. Probabile il rompete le righe per tutti i giocatori della prima squadra, improbabile il campionato da giocare con la Berretti perché gli ultras hanno già messo i paletti. A questo punto l’opzione fallimento sembra davvero dietro l’angolo.