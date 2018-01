La raccolta differenziata dei rifiuti “slitta” di tre settimane

Partirà il prossimo 19 febbraio la raccolta differenziata ad Agrigento. L’avvio del nuovo servizio in programma per oggi è stato rinviato. Ad annunciarlo è stato l’assessore comunale all’Ambiente, Nello Hamel, che di concerto con il sindaco Lillo Firetto, ha adottato la decisione per poter definire «in maniera più precisa le problematiche sorte relativamente ai grandi condomini, alle utenze commerciali, alle scuole e comunità». L’obiettivo, spiegano dal Comune, è «eliminare ogni possibile disagio per l’utenza in ordine all’utilizzo dei grandi contenitori carrellati».