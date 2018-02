Ribera, caporalato e lavoro nero per la raccolta delle arance: due denunce

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro unitamente a quelli del Comando Provinciale di Agrigento e della Compagnia di Sciacca hanno effettuato una vasta operazione sul territorio riberese per contrastare il fenomeno del “caporalato” e dello sfruttamento del lavoro irregolare.

L’attività è stata svolta in occasione della raccolta delle arance nelle campagne circostanti il centro di Ribera, dove è stata riscontrata una situazione di sfruttamento nei confronti di vari braccianti agricoli provenienti dal nord Africa, approfittando della loro condizione di bisogno. Denunciate a piede libero alla Procura della Repubblica di Sciacca due persone, tra cui il titolare di un’azienda agricola, per il reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”.

Riscontrate anche violazioni alla normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Individuati otto lavoratori in “nero”, di cui 2 cittadini extracomunitari risultati privi del permesso di soggiorno sul territorio italiano. Elevate complessivamente sanzioni per un ammontare di poco più di 25 mila euro.