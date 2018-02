La Lega: «Ad Agrigento gli stranieri non pagano il bus»

«Immigrati gratis a bordo dei mezzi pubblici, mentre i poliziotti pagano. E’ la situazione allucinante che sembra accadere ad Agrigento. A quanto pare l’azienda comunale che gestisce il tpl agrigentino, la Tua, ha dato precise indicazioni agli autisti di non far pagare il biglietto agli immigrati per evitare disordini sugli stessi mezzi pubblici».

A dirlo è il segretario della Lega per la Sicilia occidentale Alessandro Pagano.

«Allo stesso tempo - aggiunge - le donne e gli uomini in divisa, e nello specifico i poliziotti di quartiere, preposti a garantire appunto la sicurezza, devono pagare il ticket. E come loro, giustamente, anche tutti gli altri cittadini, anche tutti quegli agrigentini che vivono in grosse difficoltà economiche. Sarebbe tutto corretto se non fosse che ad essere discriminati, in questo caso, sono proprio gli italiani. Il sindaco e il questore sono a conoscenza di questa situazione? Se è vera la notizia, cosa hanno da dire in merito a queste disposizioni? Con la Lega e Salvini, prima gli italiani e sempre dalla parte delle forze dell’ordine».