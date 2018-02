Al via i lavori per consolidare la Cattedrale di Agrigento

Saranno consegnati domani all’impresa aggiudicataria i lavori di manutenzione straordinaria della Cattedrale di San Gerlando di Agrigento della durata di 315 giorni.

La realizzazione delle opere, consistenti in interventi di consolidamento e miglioramento statico, era stata aggiudicata nel mese di dicembre dall’Urega. "Per la storia della Cattedrale di Agrigento si scrive un altro importante capitolo che consentirà di riallacciare la navata nord al monumentale edificio - si legge in una nota del Comune - Circa un milione e 600 mila euro di intervento del Comune di Agrigento e dell’Arcidiocesi. Pertanto, si ricuce anche fisicamente uno strappo che sembrava avere assunto i caratteri dell’immutabilità e dell’ineluttabilità, gettando nello sconforto un’intera comunità, come ricordano le immagini della marcia silenziosa del novembre scorso".

Per la città di Agrigento significa rendere di nuovo "interamente accessibile un simbolo, quello della rinata Girgenti, grazie al quale ha più senso poter parlare di rinascita, di valorizzazione e rivitalizzazione del centro storico. I tanti agrigentini che hanno investito nella parte alta della città con attività ricettive e turistiche, commerciali, artigianali, possono d’ora in poi guardare alla Cattedrale di San Gerlando senza turbamento, con gli stessi sentimenti di sempre, d’amore e di appartenenza".