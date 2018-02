Sciacca, 16enne si schianta con lo scooter contro palo della luce e muore

SCIACCA (AGRIGENTO) - Un giovane di 16 anni, Vincenzo Soldano, è morto a Sciacca (Agrigento) la notte scorsa dopo essersi schiantato con lo scooter contro un palo della pubblica illuminazione in via Mazzini, in pieno centro abitato. Insieme a lui viaggiava una ragazza, che ha subito solo delle leggere ferite. La dinamica dell’incidente è tuttora al vaglio della polizia.