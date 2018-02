Sciacca, scooter contro un palo: muore un sedicenne

Un 16enne, Vincenzo Soldano, ha perso la vita a causa di un incidente stradale in via Mazzini, a Sciacca, in provincia di Agrigento. Lo scooter sul quale viaggiava il minorenne, per cause che sono ancora al vaglio degli investigatori, si è schiantato contro un palo dell’illuminazione. Sullo scooter anche una ragazza che ha riportato solo qualche lieve contusione. L’amministrazione comunale ha deciso, in segno di lutto, un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle manifestazioni per il Carnevale.