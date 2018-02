Quindici cani avvelenati con polpette a Sciacca

SCIACCA (AGRIGENTO) - Sono state probabilmente delle polpette avvelenate quelle che stasera a Sciacca (Agrigento) hanno causato la morte di almeno una quindicina di cani. L'episodio si è verificato in contrada Muciare, vicino la spiaggia. Anna Maria Friscia, presidente dell’ANTA (Associazione Nazionale Tutela Animali) si è detta sgomenta per un episodio «dal quale - afferma - si può facilmente evincere la gravità della situazione e l’urgenza di porre in essere tutte le misure di salvaguardia che sono obbligatorie in una società civile.