Informatore medico lascia cellulare in bagno studio per filmare pazienti

AGRIGENTO - La squadra mobile agrigentina ha denunciato un informatore medico palermitano, di 44 anni, per interferenza illecita nella vita privata: ha lasciato nel bagno di uno studio medico una borsa con dentro il cellulare in modalità di registrazione per riprendere le donne che utilizzavano il gabinetto. I poliziotti hanno interrogato l'uomo e gli hanno sequestrato il cellulare per le analisi tecniche.