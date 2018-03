Agrigento, pronto il progetto preliminare per consolidare il colle di San Gerlando

Pronto il progetto preliminare per il consolidamento del costone sottostante il Duomo di Agrigento. A predisporlo la struttura del commissario straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico in Sicilia, guidata dal presidente della Regione, Nello Musumeci.

Nel contempo è stata finanziata anche, con 1,893 milioni di euro dei fondi Pac III, la progettazione esecutiva cantierabile. Il bando verrà pubblicato dall’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente. La scadenza per la presentazione delle offerte è prevista entro la fine del mese di aprile. Gli uffici, coordinati dal soggetto attuatore, Maurizio Croce, ipotizzano che la progettazione esecutiva possa essere acquisita e approvata entro la fine del 2018.

Le opere previste, del valore di circa 17 milioni di euro, permetteranno di intervenire sulla collina ed eliminare i diversi cedimenti che, negli anni, hanno interessato la Cattedrale di San Gerlando, causando anche la chiusura parziale della chiesa.

«Da tempo, forse troppo - afferma il presidente Musumeci - si discuteva di intervenire per salvare il monumento fatto edificare dai Normanni nell’undicesimo secolo. Adesso finalmente ci siamo. Il primo passo è compiuto e per questo un ringraziamento va all’assessore del Territorio e ambiente, Toto Cordaro, alla struttura commissariale e al Genio Civile di Agrigento che hanno redatto il progetto preliminare. Questo governo continuerà a seguire, con grande attenzione, anche gli ulteriori step del programma, affinché, quanto prima, il Duomo possa essere restituito, nella sua interezza, a fedeli e turisti di tutto il mondo» conclude il governatore.