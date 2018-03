Omicidio di mafia a Favara, 41enne ucciso in via Diaz

FAVARA - Agguato di mafia a Favara (Agrigento). Emanuele Ferraro di 41 anni, è stato ucciso con alcuni colpi di pistola in pieno centro, in via Diaz, vicino alla chiesa madre del paese. L’omicidio potrebbe essere legato alla faida sull'asse Favara-Liegi nella quale sono coinvolti gruppi che gestiscono un traffico internazionale di stupefacenti. Ferraro era indagato per un tentativo di omicidio.