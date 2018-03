Fiamme nell'hotspot di Lampedusa

Lampedusa (Agrigento) - Un incendio si è sviluppato all’interno dell’hotspot per migranti di Lampedusa. Sul posto sono già presenti una squadra di vigili del fuoco con i mezzi dislocati all’aeroporto e il personale della struttura.

L’incendio è stato prontamente circoscritto e avrebbe provocato danni non gravissimi, a quanto riferito. Nessuno dei 150 tunisini ospiti della struttura è rimasto ferito. Il rogo è stato appiccato al piano superiore del primo padiglione dell’hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa (Agrigento) e ha interessato anche l’intercapedine del soppalco che è, in parte, crollato. All’hotspot, al momento, stanno lavorando complessivamente tre squadre dei vigili del fuoco di Lampedusa, compresa quella che è di presidio fisso, per la vigilanza, nella struttura. L’incendio è stato appiccato nello stesso padiglione che venne distrutto, sempre a causa di un rogo doloso, il 18 febbraio del 2009.