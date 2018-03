L’auto si capovolge, ventiseienne di Favara rimane vivo per miracolo

Favara (Agrigento) - Per alcuni minuti ha fatto temere il peggio l'incidente stradale avvenuto, ieri notte, lungo il viale dei Giardini, nel quartiere di San Leone. Il tratto di strada ha fatto da scenario più volte a simili sinistri. Anche con gravi conseguenze per occupanti di auto e centauri. L'ultimo in ordine di tempo verso le 3,40, tra sabato e domenica. In questo caso un giovane S.A., ventiseienne di Favara, può considerarsi davvero miracolato. Per lui ferite sparse in varie parti del corpo, ma non versa in pericolo di vita. Viaggiava alla guida della sua autovettura, una Fiat Grande Punto, improvvisamente per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura. Dapprima ha invaso la corsia opposta, fortunatamente senza coinvolgere altri veicoli, e dopo avere centrato e abbattuto la recinzione di una proprietà privata, l'auto è capottata, fermandosi sotto un albero di ulivo, all'interno di un appezzamento di terreno. Ad accorgersi della vettura ribaltata, è stato l'equipaggio di una pattuglia della sezione Volanti, impegnato in un giro di perlustrazione del territorio di San Leone. L'automobilista nello schianto, pare, avesse perso i sensi.

Questo ha fatto temere il peggio. Gli agenti hanno sin da subito capito che non c'era altro tempo da perdere. Sono riusciti a creare un varco e hanno liberato il ventiseienne. Questo ha permesso al personale medico del 118, di intervenire subito e prestare le prime cure del caso. Il giovane era già sopra l'ambulanza quando sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco. Il ferito, da li a poco, in ambulanza è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale "San Giovanni di Dio". I medici gli hanno diagnosticato vari traumi sparsi sul corpo. Se la caverà. Sul luogo del sinistro hanno lavorato i poliziotti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale. Attraverso l'esame del sangue stanno verificando se il favarese aveva assunto alcolici prima di mettersi alla guida. L'esito si conoscerà nei prossimi giorni. L'utilitaria quasi completamente distrutta nel terreno è stata recuperata da una gru del soccorso stradale.