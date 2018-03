Serie C, l'Akragas ha esonerato il tecnico Di Napoli

Alla fine era inevitabile perché le cinque sconfitte consecutive, i due punti in 11 partite, le venti sconfitte in 28 partite non potevano non bastare. L'Akragas alla fine ha deciso di esonerare l’allenatore Raffaele Di Napoli. Il comunicato, come pressi, spiega che la società "ringrazia il Signor Di Napoli per l'attività fin qui svolta con impegno, serietà e correttezza professionale, augurando allo stesso le migliori fortune".

In realtà sono volate parole grosse tra il presidente Silvio Alessi e lo stesso ormai ex tecnico napoletano che, dopo lo 0 a 7 subito a Castellammare di Stabia, ha incredibilmente scelto di restare a Napoli e di lasciare che la squadra tornasse da sola ad Agrigento.

Alessi imbufalito gli ha chiesto di dimettersi (e di rinunciare qui ai restanti tre mesi e mezzo di ingaggio), ma Di Napoli ha risposto picche. La squadra è provvisoriamente affidata al secondo allenatore Leo Criaco.

Nelle prossime ore sarà comunicato il nominativo del nuovo allenatore. Ma ormai deve essere un tecnico che deve solo accompagnare la squadra verso la serie D, visto che agganciare i play out è pressoché impossibile (solo la matematica die che si può).