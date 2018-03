Canicattì, dieci studenti del Comprensivo Verga all'Hippo Competition

Canicattì. Ottantasei studenti dell'Istituto Comprensivo Verga di Canicattì hanno partecipato alla sesta edizione della “Hippo Competition”, una competizione internazionale che promuove l'apprendimento della lingua inglese e la cooperazione tra insegnanti a livello globale.

Nella fase preliminare, che si è svolta lo scorso 17 febbraio, gli studenti hanno sostenuto un listening test e un reading test su tre livelli di difficoltà e ben dieci di essi (Maria Elena Augello, Carla Cupani, Aurora Giardina, Aurora Morreale, per il primo livello; Alice Fiorello e Valeria Nobile per il secondo livello; Sophia Di Gioia, Giorgia Paci, Beatrice Russello e Antonino Taibi per il terzo livello) sono stati selezionati per la semifinale che si è svolta ad Alcamo. Il progetto è stato coordinato dal dirigente scolastico Maria Ausilia Corsello con le professoresse Claudia Mantione, Grazia Di Fazio, Antonia Rizzo, Piera Lauricella e Maria Modesta Musso.

«Siamo felici del risultato – ha detto la preside Corsello – ma non abbandoniamo la speranza di accedere alla finale di Jesolo, per poterci confrontare con studenti di tutto il mondo, provenienti anche da Russia, Mongolia, Sudafrica, Pakistan e Turchia».