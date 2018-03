Agrigento, arrivano 31 milioni per rifare la rete idrica cittadina

"Finalmente, dopo circa 10 anni, si avvia a conclusione l’iter che consentirà di appaltare i lavori per il totale rifacimento della rete idrica di Agrigento per un ammontare di 31 milioni e 500 mila euro per i quali a giorni verrà firmato il Decreto autorizzativo".

Lo ha annunciato l’assessore comunale alle Risorse idriche, Nello Hamel, che insieme al sindaco, Lillo Firetto, ha tenuto una conferenza stampa sul rifacimento della rete idrica della città di Agrigento.

"I lavori - ha spiegato - avranno una durata di tre anni e già dal primo anno consentiranno l’erogazione idrica h 24, in alcune parti della città. L’Amministrazione comunale sarà in prima linea per verificare i tempi e le modalità di realizzazione chiedendo alla società che eseguirà i lavori di operare senza creare eccessivi disagi all’utenza e garantendo il perfetto ripristino delle strade interessate ai lavori".