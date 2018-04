Domenica torna l'Akragas Express, in treno tra i templi di Agrigento

Domenica prossima torna l’Akragas Express, il treno che partirà dalla stazione di Caltanissetta centrale diretto ad Agrigento e Porto Empedocle. «Ai viaggiatori - spiega Fondazione Fs, che promuove l’iniziativa in collaborazione con l’associazione Ferrovie Kaos - sarà offerta l'opportunità di riscoprire il territorio da un altro punto di vista, coniugando il viaggio su un treno storico con l'archeotrekking, una nuova formula che abbina all’escursionismo culturale il trekking vero e proprio. A condurre l’escursione sarà il gruppo Archeo Trekking Tours. La camminata di sei chilometri si snoderà per le vie della città araba fino alla Valle dei Templi».

Si potrà anche optare per l’itinerario che consentirà, arrivando alla fermata del Tempio di Vulcano, di visitare il Giardino della Kolymbetra e l’area dei Templi. Sarà, inoltre, possibile proseguire in treno fino a Porto Empedocle, visitare l'ottocentesca stazione-museo insieme ai soci di Ferrovie Kaos, oppure raggiungere il capolinea «Succursale» da cui è facile raggiungere i vicini lidi, tra cui Scala dei Turchi; oppure degustare i piatti tipici della «Vigata» del Commissario Montalbano.

Il treno storico fermerà a Serradifalco, Canicattì, Racalmuto, Grotte, Comitini Zolfare, Aragona Caldare e giungerà ad Agrigento Centrale. Da qui ripartirà subito dopo per Tempio di Vulcano, Porto Empedocle Centrale e Porto Empedocle Succursale.