Furgone travolto da treno al passaggio a livello: nessun ferito

AGRIGENTO - Un furgone è rimasto incastrato tra le barriere di un passaggio a livello proprio mentre stava sopraggiungendo un treno. E’ accaduto nella serata di ieri in contrada Muxarello, nei pressi di Comitini, in provincia di Agrigento. Per cause in corso di accertamento un Iveco Daily, condotto da un 43enne, è rimasto bloccato tra le sbarre. Inevitabile l’impatto con il treno, che da Palermo era diretto ad Agrigento. Il furgone è stato colpito nella parte posteriore. Nell’impatto, nessuno è rimasto ferito, solo tanta paura da parte dei pendolari. Illeso il conducente che era sceso dal mezzo. Gli agenti della polizia ferroviaria si sono occupati dei rilievi e della ricostruzione della dinamica dell’incidente.