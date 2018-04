Crollano calcinacci, chiusa galleria sulla SS115 tra Montallegro e Siculiana

AGRIGENTO - Crollo di calcinacci, nella notte, all’interno della galleria Garebici sulla strada statale 115 che collega Sciacca ad Agrigento, tra i comuni di Montallegro e Siculiana. Il conducente di un’auto ha segnalato al 113 l'accaduto, intorno all’una. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale ed i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area. La galleria in direzione di Sciacca è stata chiusa. Il traffico è stato deviato nella galleria in direzione di Agrigento, con doppio senso di circolazione. Intanto, i tecnici dell’Anas verificheranno la stabilità della galleria.