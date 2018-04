M5S all'attacco: «Si rescinda il contratto tra i Comuni e Girgenti Acque»

«Serve subito la rescissione del contratto tra Girgenti acque e i Comuni dell’Agrigentino». A sollecitare lo stop del rapporto sono i deputati all’Ars Matteo Mangiacavallo e Giovanni Di Caro, a fronte delle inefficienze del gestore, in vista della riunione dell’assemblea territoriale idrica in programma per il prossimo 27 aprile.

«Ho appreso della seduta da fonti giornalistiche - afferma Mangiacavallo - e purtroppo non potrò essere presente perché impegnato con l’approvazione della finanziaria in Aula, ma attendo e auspico un atto di coraggio da parte dei sindaci dell’ex provincia di Agrigento, stanchi di una gestione inadeguata ormai da troppo tempo».

In attesa della decisione dell’Ati i due deputati dell’Agrigentino sono tornati a chiedere, con una interpellanza rivolta al presidente Nello Musumeci e all’assessore Alberto Pierobon, l’istituzione della commissione tecnica con fini ispettivi, prevista dalla legge regionale 19/2015 in materia di risorse idriche, impugnata dal consiglio dei Ministri, ma che rimane valida ed efficace soprattutto nella parte che riguarda l'istituzione di questo organismo».