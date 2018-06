Turismo, in Sicilia un B&B con installazione artistica in un Palazzo-museo

SAMBUCA DI SICILIA - Un B&B d’artista all'interno di un palazzo del Seicento che ospita anche un museo. Airbnb accoglie sulla sua piattaforma «Casa Panitteri», edificio storico di Sambuca di Sicilia (Agrigento), oggi impreziosito da un ambizioso progetto artistico e di interior design e la presenta per la prima volta alla comunità locale nel paese Borgo dei Borghi 2016. L’evento si colloca nel più ampio contesto del progetto "Borghi italiani", realizzato in collaborazione con il Mibact e con il patrocinio dell'Anci, che prevede la promozione di 40 borghi italiani e la riqualificazione di edifici pubblici a Sambuca di Sicilia, Lavenone e Civitacampomarano.

A Sambuca di Sicilia, il primo dei borghi a terminare i lavori, i locali interessati dal progetto di valorizzazione sono quelli di «Casa Panitteri», un piccolo appartamento ricavato all'interno del Palazzo dove si trova anche il Museo archeologico, che potrà ospitare fino a 2 persone. A partire dal 13 giugno, «Casa Panitteri» entrerà a far parte degli oltre 44.000 annunci presenti oggi in Sicilia sul portale e sarà disponibile ai visitatori di tutto il mondo che, oltre a godere delle bellezze del borgo, potranno vivere in un edificio storico impreziosito dall'installazione artistica creata da Edoardo Piermattei e da un progetto di interni firmato da Eligo studio, con la curatela di Federica Sala .

«E' stato come un viaggio verso casa», racconta l’artista Edoardo Piermattei, che per la realizzare la sua opera ha trascorso oltre due settimane a Sambuca. «Sono nato in un borgo delle Marche simile a Sambuca di Sicilia e appena arrivato mi è sembrato di conoscerlo quel paese, di esserci già stato. Credo che questa parte d’Italia, a tratti dispersa, eserciti su tanti il fascino del ritorno a casa. Mi sono posto davanti al lavoro di progettazione pensando di costruire proprio un monumento a questo sentimento».

Le radici del borgo sono state anche fonte di ispirazione per il progetto di Interior design, come racconta Alberto Nespoli di Eligo Studio: «E' stata una grande opportunità poter lavorare al progetto in Sambuca di Sicilia. Il borgo ci ha ispirato per le sue architetture storiche con influenze saracene e materiali locali che sono stati riutilizzati e contestualizzati nel nuovo progetto in chiave contemporanea».

«Abbiamo accolto con entusiasmo il progetto - spiegano il sindaco Leo Ciaccio e l’assessore al Turismo Giuseppe Cacioppo - con i quali siamo entrati in contatto grazie a Fabrizio Ferreri, cofondatore di Seejay e autore di una guida sui Borghi siciliani. Si tratta di un’altra tappa nel cammino di recupero e valorizzazione del patrimonio architettonico e artistico di Sambuca di Sicilia che la nostra amministrazione sta portando avanti».

«Casa Panitteri» sarà disponibile online a partire dal 14 giugno sulla piattaforma. Tutto il ricavato verrà utilizzato per finanziare progetti culturali e Airbnb donerà le opera d’arte e le proprie commissione all'amministrazione locale.