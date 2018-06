"Cookin Med", ad Agrigento laboratorio sul Mediterraneo

Un progetto per rappresentare e celebrare il Mediterraneo nei suoi aspetti più diversi, da quello ambientale a quello culturale passando da quello gastronomico. E’ l’obiettivo che si pone Cookin Med, l'iniziativa che partirà dal settembre 2019 nella Valle dei Templi di Agrigento ad opera dello chef due stelle Michelin, Pino Cuttaia. L’iniziativa, che raccoglie l’eredità di Norbert Niedekofler di Carès e Cook The Mountain, sarà illustrata a fine settembre 2018.

Al centro delle tematiche della prima edizione ci sono la sostenibilità, la lotta all'inquinamento marino, la stagionalità della pesca, la valorizzazione dei pesci poveri e il ruolo geopolitico del Mediterraneo.

Cookin Med - viene spiegato dagli organizzatori - vuole essere in particolare un laboratorio di ricerca sulla gastronomia che indaga le diverse tradizioni legate ai Paesi che vivono il Mediterraneo come risorsa, passione e patrimonio. Il progetto - viene infine specificato - sarà anche un network in cui sociologi, naturisti, scienziati, artisti e uomini di cultura possano incontrarsi e raccontare un nuovo tipo di rapporto tra sostenibilità e sviluppo, etica e consumo, mare e cucina.

Pino Cuttaia sarà il capofila di un gruppo di chef durante le varie edizioni di Cookin Med che si impegneranno ad elaborare un manifesto di propositi da condividere sulla territorialità, stagionalità, nutrizione, mare e sostenibilità. Cookin Med prevede masterclass, show-cooking, talk, seminari momenti di cultura attiva come spettacoli, installazioni, cene e attività sul territorio.