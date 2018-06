AGRIGENTO - Una sanzione da 600 euro è stata elevata dalla polizia municipale di Agrigento al Parco archeologico Valle dei templi. Sono stati effettuati dei controlli, esattamente come come era accaduto la scorsa settimana all'ospedale «San Giovanni di Dio» anch’esso multato, per verificare se la raccolta differenziata dei rifiuti venga fatta bene o meno. Nell'area esterna di Casa Sanfilippo - sede del Parco archeologico - dentro i sacchi neri gli agenti hanno trovato tanta plastica, metallo e cartone. E’ così scattata la sanzione, che però, come ha annunciato il direttore Giuseppe Parello, sarà impugnata. Nella stessa area, conferiscono i propri rifiuti anche i concessionari che lavorano per il Parco ed è loro, secondo l’ente, la responsabilità dei conferimenti.