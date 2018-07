Ex capitano della "Empedoclina" si schianta contro muro dopo festa del suo compleanno

AGRIGENTO - Perde il controllo della sua motocicletta, una Bmw R1250, si schianta contro un muretto e muore. E’ accaduto durante la notte, in via Luca Crescente, ad Agrigento. A perdere la vita è stato Marco Ferrera, 37 anni, di Porto Empedocle, impiegato, ex capitano della squadra di calcio "Empedoclina". L’uomo aveva appena festeggiato il suo trentasettesimo compleanno in un locale della movida di Agrigento. Sul posto, per i rilievi di rito, si sono precipitati i poliziotti della Stradale, che è coordinata dal vice questore Andrea Morreale, e gli agenti della sezione «Volanti» della Questura.