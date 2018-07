Ritrovato a Roma il 33enne scomparso 5 giorni fa ad Agrigento

AGRIGENTO - L’agrigentino Roberto Stagnitto, di 33 anni, scomparso cinque giorni fa, è stato rintracciato a Roma, nel quartiere Trastevere. Per ritrovarlo la città si era mobilitata attraverso facebook con messaggi, foto e appelli sollecitati dal fratello. L’uomo sta bene. Dopo essersi allontanato da Agrigento facendo perdere le sue tracce, cinque giorni fa era riuscito a scappare di nuovo dopo che la polizia lo aveva consegnato al 118.

A lanciare l'allarme come detto era stato il fratello, Luca. Con un “post” è accorato e straziante. “Non abbiamo più notizie, chiedo di condividere e taggare tutti gli amici per darci una mano, sono state allertate anche le forze dell'ordine. Per qualsiasi info immediatamente in privato o scrivere nella bacheca così da condividere con tutti la situazione, nella speranza che riesca insieme alla mia famiglia di ritrovarlo. Ricordo che è una persona tranquilla, calma ma purtroppo con dei piccoli problemini”.

L'appello ha trovato grande diffusione sui social dato che Roberto è comunque abbastanza conosciuto ad Agrigento. In molti avevano espresso la speranza che in breve tempo si potesse veder rientrare l'allarme.

Già sui sociale qualcuno aveva scritto di aver avvistato il ragazzo fuori dalla Sicilia, forse a Roma. E lì è stato ritrovato.