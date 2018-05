“SpedireAdesso.com”, il portale fondato qualche anno fa dal giovane Salvatore Cristian Parlacino

Raddusa – Premesso che il XX° Secolo ha lasciato in eredità alla città di Raddusa un’altissima percentuale di disoccupati, soprattutto a livello giovanile, e che l’inizio del terzo millennio non lasciava intravedere alcun miglioramento della situazione, molti sono stati i cittadini che hanno scelto la via della migrazione e, dopo avere riempito la valigia di vestiti e lacrime, sono partiti chi verso il Nord dell’Italia e chi addirittura verso l’estero, abbandonando, la propria terra, i propri amici e gli affetti più cari per cercare altrove quel lavoro che a Raddusa non è stato mai facile trovare.

Il flusso migratorio verificatosi agli inizi del terzo millennio, paragonabile soltanto a quello verificatosi agli inizi del novecento, ha causato lo spopolamento del paese e la conseguente reazione di tante persone che non hanno accettato la situazione e, in assoluta controtendenza, sono voluti rimanere a Raddusa sfidando la pur pesante crisi occupazionale che da troppo tempo attanagliava non solo Raddusa ma l’intera Sicilia.

In tale contesto si inquadra il moderno progetto di un folto gruppo di giovani raddusani, laureati e diplomati, ma tutti specializzati nei vari settori dell’informatica, della logistica e della comunicazione, i quali, un pò per spirito di resistenza al sopra citato fenomeno e un pò per aiutare chi invece ha deciso di lasciarsi trascinare dal flusso, hanno ideato un portale web che si occupa di spedizione di pacchi, buste e pallet sia in Italia che in tutta Europa. Il portale, fondato qualche anno fa dal giovane Salvatore Cristian Parlacino, è già in rilevante espansione, si identifica con il titolo di “SpedireAdesso.com” e si occupa della spedizione e della ricezione dei “pacchi” a mezzo di corriere espresso.

Ma “SpedireAdesso.com” non è come il solito sito di spedizioni. I servizi offerti da “SpedireAdesso.com” si distinguono da quelli della concorrenza perché sono facili da utilizzare, accomunano convenienza e praticità e sono quindi alla portata di tutti. Infatti, per fare una normale spedizione, ci si può organizzare anche da casa senza avere la necessità di cercare uffici postali e perdere tempo prezioso per fare lunghe file. La semplicità di un layout moderno, pratico e funzionale permette l’erogazione del servizio a qualsiasi tipo di utenza, mentre la partnership con i migliori corrieri nazionale e internazionali conferisce sicurezza e garanzia. Collegandosi al sito l’utente può programmare la spedizione facilmente e con pochi click. Poi fornire i dati, pagare con carta di credito, con Pay Pal oppure con PostePay ed attendere la ricezione della lettera di vettura da fissare al pacco che verrà ritirato nel giorno e nel domicilio suggerito dall’utente.

La merce spedita viene assicurata e, nel corso del suo iter, il cliente può tenerla sotto controllo attraverso un sistema di tracciabilità online. La consegna al destinatario avviene direttamente al domicilio dello stesso, dopo appena qualche giorno dalla spedizione. “Il pilastro della nostra azienda – sostiene il fondatore e Amministratore della società Salvatore Cristian Parlacino – è la chiarezza e la correttezza nei confronti del cliente. Noi lavoriamo con il massimo impegno e, se siamo riusciti a conquistare la fiducia dei clienti, lo dobbiamo alla nostra serietà ed all’affidabilità del sistema che abbiamo avviato.

Questi sono i valori sui quali abbiamo fondato la nostra attività. La nostra priorità è l’attenzione verso il cliente che deve sentirsi al sicuro sia delle modalità di pagamento che della consegna della merce spedita”. Con “SpedireAdesso.com” è possibile spedire ogni tipo di merce, dall’abbigliamento al cibo, dall’elettronica all’oggettistica ed a qualsiasi altro tipo di prodotto e la spedizione, dal momento del ritiro al momento della consegna, viene monitorata telematicamente. Ecco perché molti clienti scelgono di spedire tramite la moderna azienda “SpedireAdesso.com”.

Francesco Grassia