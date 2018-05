RANDAGISMO: CONTRO L’EMERGENZA, GLI SMS SOLIDALI ALLA LEGA ITALIANA PER LA DIFESA DEGLI ANIMALI E DELL’AMBIENTE

Dalle campagne per il possesso responsabile e per le adozioni a quella per le sterilizzazioni al Sud (due tranches di cui una già completata): è la missione della Lega italiana per la Difesa degli animali e dell’Ambiente, fondata e presieduta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, che chiede il sostegno, attraverso l’iniziativa solidale “SMS-Salvami subito”, di tutti coloro che amano gli animali e li vogliono vedere rispettati. Il fenomeno del randagismo non soltanto causa di per sé inenarrabili sofferenze a decine di migliaia di animali d’affezione, che dovrebbero vivere in famiglia e non per strada, ma spesso è la premessa per ripugnanti abusi, oltre ad avere conseguenze negative sulla salute e la sicurezza della collettività e sull’immagine turistica del nostro Paese.

Per contrastare l’abbandono, l’indifferenza, la crudeltà, per finanziare il soccorso, la cura, il ricovero e la sterilizzazione degli animali vaganti e in difficoltà, fino al 27 maggio si potranno donare 2 euro con ciascun sms inviato da cellulare al numero 45580 oppure 5/10 euro chiamando da rete fissa. Ringraziamo fin d’ora – dice Michela Vittoria Brambilla – tutti i sostenitori che con il loro gesto ci consentiranno di intervenire laddove la situazione è più difficile”.