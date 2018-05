Privacy ver. 2015

Stai leggendo un documento obsoleto ti invitiamo a prendere visione delle nuove norme sulla normativa GDPR Europea al seguente link

Privacy policy Rev.1 25/05/2018

DOMENICO SANFILIPPO EDITORE S.P.A.

Privacy policy Rev.2_2015 (06/2015).

PREMESSA

La Domenico Sanfilippo Editore S.p.A.(DSE) in considerazione dei diversi ambiti editoriali connessi alla propria attività d’impresa, ha condotto un’accurata ricognizione delle refluenze dei processi attivati sulla disciplina del trattamento dei dati personali raccolti (c.d. Privacy).

All’esito della indagine condotta, l’organo amministrativo di vertice, ha ritenuto di dovere stilare questo disciplinare comune alle società coinvolte, che rappresenta il documento finalizzato a rendere edotti tutti gli interlocutori, gli utenti, i visitatori, gli stakeholders, etc, delle metodiche e cautele poste in essere per la tutela dei dati personali (comuni, sensibili o giudiziari) dei quali, a vario titolo, la DSE può venire in possesso.

La logica che ha reso necessaria la stesura di questo documento, comporterà l’obbligo per tutti gli altri soggetti giuridici che potrebbero/saranno coinvolti nei processi aziendali, di adottare la stessa privacy policy; nei confronti dei terzi, degli outsourcers e/o stakeholders, si sosterrà, per quanto possibile, la logica della condivisione delle scelte, in modo da garantire agli interessati, la tutela dei dati più uniforme possibile.

SCOPO

Questo documento consente a chiunque lo desideri, di essere edotto sulla politica privacy adottata dalle società coinvolte e di potere prendere cognizione dei testi delle informative in uso. Ciò permetterà ai soggetti interessati di potere verificare, in ogni momento, se il trattamento dei dati conferiti avviene realmente in conformità alle condizioni rese note.

La struttura di questo documento, chiara e dalla facilità di navigazione, consente tra le altre cose, di:

Intuire che, per quanto riguarda la riservatezza dei dati personali trattati, le società coinvolte operano con la stessa sensibilità e ratio, in tutti i settori economici di propria pertinenza e nei quali, ovviamente, si dia luogo a trattamento; individuare senza incertezze il titolare del trattamento dei dati e le altre figure di sistema alle quali eventualmente rivolgere le proprie istanze; Conoscere se e quali modifiche vengano apportate ai modelli di infortiva e consenso, distinguibili attraverso il riferimento alfanumerico “Rev. N.” riportato sul documento; Apprendere ogni altra informazione utile al riguardo.

Qui viene riportato il collegamento rapido ai Testi delle informative .

SOCIETA’ COINVOLTE

I soggetti giuridici ai quali è comune questa politica del trattamento dei dati sono i seguenti:

- DOMENICO SANFILIPPO EDITORE S.p.A.

- INIZIATIVE EDITORIALI SICILIANE S.r.l.

AMBITI DI RACCOLTA

1) La società “DOMENICO SANFILIPPO EDITORE S.p.A. “ si occupa di attività editoriali in genere .

2) La società “INIZIATIVE EDITORIALI SICILIANE S. S.r.l.” si occupa di:

A) l'esercizio dell'industria grafica ed editoriale in genere con stabilimenti industriali tecnicamente organizzati.

B) la progettazione, realizzazione ed installazione di stazioni e/o impianti radio-televisivi, via cavo ed etere, nel territorio nazionale ed all'estero;

C) la produzione, l'acquisto, la vendita ed il noleggio, per se' o per terzi, di opere e lavori teatrali, cinematografici, televisivi, pubblicitari e comunque di informazione;

D) la gestione della pubblicita' radio-televisiva di qualsiasi genere, sia per conto delle proprie che per conto di emittenti di terzi, nonche' la pubblicita' di giornali quotidiani e periodici in genere.

Il dettaglio delle attività è declinato presso il registro delle imprese di Catania.

DATI RACCOLTI

LA DSE , mediante i soggetti giuridici collegati, ciascuno nell’ambito imprenditoriale di pertinenza, raccoglie e tratta dati dei clienti, dei propri dipendenti, dei propri fornitori, dei propri outsourcers e stakeholders. I dati raccolti e sottoposti a trattamento sono classificabili come dati personali comuni, sensibili, sensibilissimi ed occasionalmente, giudiziari.

Sono oggetto di trattamento quindi, tutti i dati ed in genere le informazioni, che possono incontrovertibilmente, essere associate ad una persona; la sfera della riservatezza di costui va dunque adeguatamente protetta.

Al contrario, non sono considerati dati personali quelli anonimi in senso stretto, quelli cioè che non consentono il riferimento ad alcuno.

Per la migliore declinazione delle definizioni sopra riportate, si rinvia al D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.

CONSENSO

Precisato che in tutti i casi nei quali il conferimento dei dati è reso obbligatorio dalla legge (ed il rifiuto impedisce l’erogazione del servizio richiesto) il consenso non viene richiesto, in tutti gli altri casi si procede ad acquisizione dei dati solo previa esplicito autorizzazione (consenso) dell’interessato.

Il consenso viene manifestato dall’interessato solo dopo l’illustrazione (anche mediante semplice lettura) dei contenuti dell’informativa prescritta dalla legge; il relativo testo, oltre ad essere pubblicato nei locali di accesso al pubblico, anche in diverse lingue straniere se necessario, viene consegnato in copia .

Si pone particolare attenzione anche alla concessione del consenso anche per i minorenni, specie per quegli ambiti di divulgazione di immagini (ove posta in essere).

FINALITA’

Le finalità per le quali i dati vengono trattati sono espressamente indicate nelle informative che i singoli soggetti giuridici rilasciano ; i relativi testi sono riportati in allegato a questo documento. Le finalità vengono indicate separatamente nelle informative, in modo tale che gli interessati possano avere facoltà di scelta rifiutando il consenso per quegli ambiti nei quali la sfera della riservatezza possa essere particolarmente incisa:

A) obblighi legali (fatturazione, tenuta’ della contabilita’ comunicazioni alle autorita’ di p.s. ) e contrattuali per servizi richiesti e connessi (gest.abbonamento, prenotazioni pubblicazioni, fornitura beni e servizi, incasso a mezzo intermediari bancari e finanziari autorizzati, altri adempimenti contrattuali connessi)

B) invio newsletter, promozioni ed offerte commerciali;

C) condivisione ed aggregazione sociale di opinioni, testi e/o immagini (riprese audio e video) anche con ricorso a piattaforme gestite da terzi (c.d. Social network ).

Gli interessati potranno essere invitati a rendere il proprio contributo in termini di qualità del servizio, di aspettative, di suggerimenti per il miglioramento dell’offerta commerciale del Gruppo.

In questi casi sarà acquisito il dato in forma anonima .

E’ comunque esclusa qualsiasi attività di profilazione degli interessati da parte di DSE S.p.A..

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

I dati vengono trattati in modalità mista, con prevalente ricorso alla modalità elettronica, specie per quanto infra sarà detto circa il rapporto con la web community.

Nell’ambito del trattamento mediante strumenti elettronici, le società fanno ricorso alle più moderne tecnologie disponibili. Sarà data dovuta informazione del luogo di residenza dei server sui quali i dati sono conservati, nonché dei providers incaricati di attività correlate .

Si rinvia a quanto specificamente disposto per il sito web, il rapporto con i social networks e l’uso di application per dispositivi mobili.

COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE DEI DATI

I dati raccolti dai soggetti giuridici sopra indicati possono essere oggetto di comunicazione a partners esterni per finalità di legge o per finalità di web marketing.

Particolare attenzione è stata posta nella protezione dei dati che vengono diffusi mediante il sito web o i social networks. Per questi specifici ambiti, come si evince dalle relative informative, viene espressamente precisato che rendersi partecipi di talune attività o richiedere taluni servizi alle società coinvolte può comportare visibilità ad un numero potenzialmente infinito di persone.

Pur essendo l’effetto, identico a quello ottenibile mediante apertura di un profilo individuale su social network, la diffusione operata per opera di DSE o società collegate, comporta l’assunzione dell’obbligo di prestare maggiore attenzione e sensibilità alle istanze degli interessati.

Pertanto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 13 del D. Lgs.vo 196/2003 e ss.mm.ii. con specifica richiesta di cessazione del trattamento di dati oggetto di cessione a terzi e/o condivisione su piattaforme virtuali, obbligherà il titolare ad attivare ogni strumento utile per l’inibitoria presso i terzi.

Laddove possibile sarà data idonea pubblicità alle informative dei soggetti terzi coinvolti nel processo di trattamento dei dati.

TITOLARE - CONTITOLARE

I titolari del trattamento sono identificati nei soggetti giuridici sopra indicati, domiciliati ognuno presso la sede legale. Dove si è evidenziato il concorso nel trattamento dei dati tra più soggetti giuridici, si è ritenuto di doverli qualificare come “CONTITOLARI” e di ciò è fatta espressa menzione nelle informative di settore.

RESPONSABILE

E’ la figura di sistema alla quale rivolgersi per ottenere le informazioni relative ai propri dati personali ed alla quale richiedere l’eventuale cessazione del trattamento e la distruzione dei dati.

In termini di chiarezza, si indicano i nomi nelle singole informative. A costoro potranno essere indirizzate tutte le istanze relative, anche via email. Ogni variazione dei nominativi sopra richiamati, sarà reso noto mediante aggiornamento del presente documento.

MARKETING DIRETTO ED INDIRETTO

Il marketing diretto è realizzato dalle società coinvolte mentre quello indiretto è operato da partners qualificati e selezionati, ai quali sono stati comunicati alcuni dati personali. La comunicazione è resa possibile solo dall’espresso, ulteriore, consenso che ogni interessato ha rilasciato previa informazione ricevuta. Sulle informative adottate è infatti specificato che per questi particolari ambiti, l’interessato può o meno rilasciare il consenso, reversibile, a Sua discrezione e senza che ciò influisca sull’erogazione del servizio principale.

Nell’ottica di essere vicini al cliente, quindi, si procede alla proposta di offerte commerciali di ipotetico Suo interesse, proprio perché il Gruppo non raccoglie dati per finalità di profilazione nel proprio interesse, pratica utile per il marketing mirato ma vietata dalla legge. L’interessato che abbia inizialmente manifestato il consenso potrà, dunque, revocarlo in qualsiasi momento, chiedendo la cancellazione dalla mailing list. DSE garantisce che, qualora la mailing list fosse gestita da partner, se il cliente richiede la cancellazione e questa non viene eseguita, egli potrà rivolgersi a DSE inviando una dettagliata mail ; si provvederà conseguenzialmente.

Si garantisce, inoltre, che i dati raccolti e trattati non sono venduti o consultati da terzi dietro compenso. Viceversa, potrà essere operato l’incrocio dei dati personali trattati con quelli analoghi, provenienti da terzi, (ai quali evidentemente l’interessato li abbia conferiti in altro contesto) per finalità migliorative del marketing condotto nei confronti dell’interessato.

PROFILI WEB

La società della informazione e comunicazione ha reso pressocchè indispensabile l’essere connessi con la rete virtuale (“WWW”) attraverso portali, siti web, dispositivi di connessione mobile et similia. Questa sezione del documento affronta le tematiche relative .

SITO WEB

Il sito web realizzato da DSE (www.lasicilia.it) è stato ottimizzato per la immediata fruizione dell’utenza e risulta intuitivo sia per l’offerta che per la domanda di beni e servizi. In ogni sezione e sub sezione del portale sono presenti flag ove sia necessaria la manifestazione del consenso al trattamento dei dati che si stanno per conferire. In caso di rifiuto del consenso, il percorso è bloccato ed il servizio non è erogato.

Il sito è sotto la amministrazione del webmaster I.E.S. S.R.L., soggetto che condivide la presente politica privacy ed opera per il pieno rispetto della stessa, nell’interesse del proprietario del dominio.

DISPOSITIVI MOBILI

DSE ha pensato di fare cosa gradita ai Suoi clienti, realizzando delle applications coerenti con i propri obiettivi imprenditoriali. La particolare natura di questi prodotti informatici, delle piattaforme sulle quali sono resi operativi ( ES. Apple, Android, Windows mobile etc…) e la circostanza non irrilevante che il processo del trattamento dei dati, come opportunamente rilevato dal Garante della Privacy italiano, sfugge al diretto controllo di colui che appare come “titolare”, rendono necessaria l’articolazione di ulteriori contenuti di questa sezione del documento.

APPLICATIONS

Inside room

outside room

(SPECIFICAZIONI)

SOCIAL MEDIA

E’ questa una realtà dal duplice aspetto per quello che inerisce al presente documento.

Attraverso il sito web aziendale, si può accedere alla maggior parte dei comuni social operanti in rete in questo momento. L’accesso operato dal singolo interessato, con il profilo personale, non è controllato da DSE o dai suoi partners poiché si propone al cliente solo un legame informatico (link) al sito/portale di riferimento. Quindi chi pubblica, attraverso il proprio profilo, foto/video il cui contenuto sia anche indirettamente riconducibile alle società indicate in questo documento, lo fa sotto la propria responsabilità, assumendone le relative conseguenze.

L’accesso ai social networks delle società coinvolte, per implementare il profilo ivi appositamente creato, è invece, sotto il loro pieno controllo. Esse quindi pubblicano eventi, programmi, iniziative e raccolgono sottoscrizioni ed adesioni e commenti e, ovviamente, pubblicano immagini.

Sotto il primo profilo delle adesioni e dei commenti (profili e c.d. post), il personale incaricato della supervisione dei profili aperti nei social networks ha ricevuto precise direttive; interviene quindi bloccando commenti ed esternazioni inopportune degli internauti e rimuovendo immagini lesive dell’altrui riservatezza ed onorabilità e comunque lesive della immagine delle società coinvolte. Nei casi più gravi segnala il fatto al titolare affinchè valuti la necessità di ricorrere ad ampia tutela con l’ausilio delle autorità di Polizia o di Giustizia.

Per quanto riguarda la gestione delle immagini, si pubblicano sui social networks quelle che si raccolgono all’interno delle proprie strutture o nell’esercizio delle proprie attività e per le quali gli interessati hanno comunque manifestato il consenso al trattamento, previa debita informazione. La pubblicazione non è comunque indiscriminata ma, facendo uso delle opportune tecniche, avviene sempre in linea con le politiche contenute in questo documento, specie nell’interesse dei minori d’età e degli infanti; il tutto compatibilmente con il fatto che la maggior parte del materiale documentale comprende anche gruppi di persone e non singoli individui tutti identificati. In qualsiasi momento, a seguito di motivata segnalazione l’immagine potenzialmente lesiva sarà rimossa dal social indicato.

MESSAGGI, COOKIES, SPAM, SPYWARE E SIMILI

Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nelle varie forme possibili, comporta il rischio di essere destinatario di messaggi non sempre graditi, dai nomi tecnici più o meno familiari (spam, spyware, cookies, web beacon e simili) spesso per finalità pubblicitarie. DSE ed i suoi partners non fanno ricorso a spam, spyware, troyan e similie e, per quanto possibile, contiene l’uso dei cookies e dei web beacon per finalità commerciali. Ovviamente non si risponde di analoghe pratiche poste in essere da partners o operatori terzi.

TESTI DELLE INFORMATIVE

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196) rev.3/2012 (DOMENICO SANFILIPPO EDITORE S.P.A.)

PREMESSA

Gentile Utente, ai sensi dell'articolo 13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" desideriamo darLe informazioni sulle modalità con le quali procederemo al trattamento dei dati personali che Lei ci fornirà. Detto trattamento sarà improntato ai principi di necessità, di pertinenza e di non eccedenza previsti dallo stesso Codice.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

I Suoi dati personali saranno trattati al fine di fornire i servizi e/o i beni da Lei richiesti, e,qualora da Lei richiesto, per l'invio di informazioni commerciali su prodotti e servizi della Domenico Sanfilippo Editore S.p.A. e di soggetti terzi rispondenti ai suoi specifici interessi.

TITOLARE E MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Domenico Sanfilippo Editore Spa con sede in Viale O. da Pordenone n. 50 - 95126 Catania, in qualità di titolare del trattamento, raccoglie i dati e procede al loro trattamento con procedure informatizzate. La logica applicata al trattamento dei dati è strettamente correlata alla finalità di fornitura dei servizi e/o beni da Lei richiesti e per il tempo in cui il servizio dovrà essere erogato. Al termine del rapporto i Suoi dati verranno cancellati.

CONFERIMENTO DEI DATI E MANCATO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati è sempre facoltativo, tuttavia in mancanza dei dati contrassegnati come "obbligatori" nel form di registrazione perché richiesti dalla legge, il servizio richiesto non potrà essere erogato . L'indicazione dei dati personali non contrassegnati come obbligatori può risultare utile per fornire un servizio migliore e più rispondente alle esigenze dell'Utente, ma è comunque facoltativa, e se omessa non pregiudica la fornitura del servizio medesimo. Le informazioni inviate non servono a profilare l'Utente, ma hanno il solo scopo di filtrare le notizie di interesse, a carattere informativo e commerciale, nel momento in cui si rendono disponibili.

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Titolare ha proceduto a nominare Responsabile al trattamento di dati personali la signora GUARNACCIA VALERIA , A.U. della società , domiciliata in Viale O. da Pordenone 50, 95126 Catania.

SOGGETTI CHE POSSONO VENIRE A CONOSCENZA DEI DATI/ COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali raccolti con la presente registrazione potranno essere trattati da incaricati del Titolare preposti alla gestione dei servizi richiesti, alle attività di marketing .

I dati da Lei conferiti non saranno diffusi. Potranno, qualora Lei abbia dato espressa autorizzazione in tal senso, essere comunicati a soggetti terzi, in partnership o outsourcing con il titolare del trattamento dei dati al fine di renderLe informazioni commerciali su prodotti e servizi rispondenti ai Suoi specifici interessi.

La presente informativa potrà essere integrata da ulteriori informative a seguito della richiesta di specifici servizi.

Nel caso di sottoscrizione dell’abbonamento mediante intermediazione di soggetti terzi, è possibile che costoro operino, a loro volta, il trattamento dei dati dell’abbonato, secondo principi e modalità non note a questo titolare.

DIRITTI DELL'INTERESSATO (ART. 7 D. LGS. 196/2003)

L'Utente ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e di conoscere: a) l'origine dei dati personali; b) le finalità e modalità di trattamento; c) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

L'Utente ha diritto di ottenere: i) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; ii) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; iii) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere i) e ii) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'Utente ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: A) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; B) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

L'Utente può contattare il Responsabile del trattamento per far valere i Suoi diritti cosi come previsti dall'articolo 7 inviando una e-mail a privacy@lasicilia.it. Inoltre, potrà far valere i propri diritti dinnanzi all'Autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.

In qualsiasi momento, accedendo al profilo utente disponibile sul sito, Lei potrà modificare le scelte operate.

ACCESSO AI DATI E GARANZIE MINIME DI SICUREZZA

Domenico Sanfilippo Editore Spa custodisce i dati personali oggetto del trattamento in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito e non conforme alle finalità di raccolta. A tale scopo ha predisposto tutte le idonee misure di sicurezza, ai sensi degli artt. da 33 a 36 del Codice, e nella piena osservanza di quanto disposto dal Disciplinare Tecnico (Allegato B al Codice).

Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i servizi utilizzati all'interno di questo spazio online non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, consulta la privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo documento.

Vista l'oggettiva complessità legata all'identificazione delle tecnologie basate sui Cookie ed alla loro integrazione molto stretta con il funzionamento del web, l'Utente è invitato a contattare il Titolare qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all'utilizzo dei Cookie stessi e ad eventuali utilizzi degli stessi – ad esempio ad opera di terzi – effettuati tramite questo sito.

Il presente documento si riferisce a tutti gli spazi online (siti, piattaforme, strumenti internet, etc) di proprietà del Titolare. Per ottenere ulteriori informazioni in merito agli strumenti relativi ad uno specifico spazio, l’Utente è pregato di contattare il Titolare ai riferimenti forniti nel presente documento.

Per qualsiasi richiesta di informazioni, chiarimenti, invio di commenti relativi alla politica del trattamento dei dati personali praticata da Domenico Sanfilippo Editore Spa, l'Utente puo inviare una e-mail all'indirizzo privacy@lasicilia.it indicando nell'oggetto la voce "privacy" oppure scrivendo al Titolare Domenico Sanfilippo Editore Spa viale O. da Pordenone n. 50 - 95126 Catania fax 095/253323. Inoltre, potrà far valere i propri diritti dinnanzi all'Autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196) rev.3/2012 (INIZIATIVE EDITORIALI SICILIANE S.R.L.)

In osservanza a quanto previsto dal D.Lgs.196 del 30 giugno 2003, Le/Vi forniamo le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità di trattamento dei Suoi/Vostri dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, la natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.

Finalità di trattamento

I suoi dati personali e/o sensibili verranno trattati per :

registrazioni contabili e fiscali (adempimenti di legge) anagrafica clienti gestione del personale valutazione risorse umane

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati forniti sarà effettuato con l’ausilio di supporti informatici e/o anche tradizionalmente su supporto cartaceo, e ad opera di soggetti appositamente incaricati dal titolare.

Ambito di comunicazione e diffusione

I suoi dati, oggetto del trattamento, non saranno/non potranno essere comunicati se non previo Suo consenso.

I suoi dati potranno essere oggetto di trattamento operato da soggetti terzi in regime di partenariato o collegamento con il titolare, secondo modalità e processi autonomi, di cui è menzione nel disciplinare per il trattamento dei dati.

I suoi dati, tuttavia, potranno essere comunicati a:

- professionisti esterni ( commercialisti, consulenti del lavoro, enti pubblici territoriali) per obblighi di legge;

- legale di fiducia, per l’esecuzione di adempimenti legali giudiziali e/o stragiudiziali;

Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati è obbligatorio o necessario in quanto richiesto da norme di leggi vigenti in materia di attività d’impresa per l’ambito a) b,c, ed è facoltativo per l’ambito d) . Il titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenze:

l’impossibilità del titolare di eseguire il trattamento o garantirne la congruità rispetto ai patti contrattuali stipulati ;

la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa, o altro , cui esso è indirizzato.

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9, 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare oppure al responsabile del trattamento.

Titolare del trattamento è INIZIATIVE EDITORIALI SICILIANE S.R.L. con sede in Catania, viale Odorico da Pordenone n.50 e responsabile è il Rag. A Vasile domiciliato per la carica presso la detta sociale

ACCESSO AI DATI E GARANZIE MINIME DI SICUREZZA

INIZIATIVE EDITORIALI SICILIANE S.R.L custodisce i dati personali oggetto del trattamento in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito e non conforme alle finalità di raccolta. A tale scopo ha predisposto tutte le idonee misure di sicurezza, ai sensi degli artt. da 33 a 36 del Codice, e nella piena osservanza di quanto disposto dal Disciplinare Tecnico (Allegato B al Codice).

Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i servizi utilizzati all'interno di questo spazio online non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, consulta la privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo documento.

Vista l'oggettiva complessità legata all'identificazione delle tecnologie basate sui Cookie ed alla loro integrazione molto stretta con il funzionamento del web, l'Utente è invitato a contattare il Titolare qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all'utilizzo dei Cookie stessi e ad eventuali utilizzi degli stessi – ad esempio ad opera di terzi – effettuati tramite questo sito.

Il presente documento si riferisce a tutti gli spazi online (siti, piattaforme, strumenti internet, etc) di proprietà del Titolare. Per ottenere ulteriori informazioni in merito agli strumenti relativi ad uno specifico spazio, l’Utente è pregato di contattare il Titolare ai riferimenti forniti nel presente documento.

Per qualsiasi richiesta di informazioni, chiarimenti, invio di commenti relativi alla politica del trattamento dei dati personali praticata da INIZIATIVE EDITORIALI SICILIANE S.R.L , l'Utente puo inviare una e-mail all'indirizzo privacy@lasicilia.it indicando nell'oggetto la voce "privacy" oppure scrivendo al Titolare INIZIATIVE EDITORIALI SICILIANE S.R.L viale O. da Pordenone n. 50 - 95126 Catania fax 095/253323. Inoltre, potrà far valere i propri diritti dinnanzi all'Autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.