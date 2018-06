Denuncia commerciante, Confcommercio gli esprime solidarietà

CATANIA - «Non si può non dare ragione al commerciante del centro storico di Catania per ciò che ha scritto nella lettera riportata oggi su La Sicilia. Lo ringraziamo, con la massima ammirazione, per aver con coraggio messo la firma sul suo pensiero». Lo afferma Riccardo Galimberti, presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia Terre dell’Etna e del Barocco-Catania metropolitana.



«Solidarietà è una parola scontata e abusata - aggiunge Galimberti - ma vogliamo esprimere all’imprenditore tutta la nostra vicinanza. La Confcommercio Terre dell’Etna e del Barocco, e sicuramente le altre associazioni datoriali, metteranno tutto l’impegno possibile per collaborare con le istituzioni cittadine e le forze dell’ordine per trovare una soluzione al problema al fine di rendere la nostra città più vivibile e fruibile per i catanesi e turisti».