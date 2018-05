SOS compleanno estivo dei figli. Idee per organizzare un perfetto party tra mare, spiaggia e granite

Il giorno più atteso da ogni bambino è quello del suo compleanno e quale modo migliore di festeggiarlo se non organizzando una fantastica festa. Per un genitore potrebbe sembrare un enorme impegno che comporta una grande perdita di tempo e di denaro ma non è affatto così.

Le idee per organizzare una festa di compleanno per bambini a buon prezzo. Gli ingredienti importanti sono gli spazi aperti dove giocare, qualche gadget che piace ai piccini, decorazioni a tema dedicate a loro e qualche golosità in tavola a fianco della torta. Andiamo a vedere i vari passaggi per ottenere un compleanno che renda felici bambini e genitori.

Se non si vuole avere un gruppo di piccole pesti correre e saltare dentro casa, con il rischio che distruggano qualcosa, con la bella stagione è sempre più indicato organizzare delle belle feste all’aperto che danno la possibilità ai bambini di scatenarsi all'aria aperta.

Se avete la fortuna di vivere vicino alle pendici dell’Etna, si potrà godere del fresco del vulcano. Se invece non si è in possesso di un giardino o se si preferisce il mare, si potrebbe optare per una festa in spiaggia. Sono tanti, infatti, i lidi siciliani che permettono di organizzare questo tipo di eventi mettendo a disposizione determinate aree in cui i bambini possono giocare e divertirsi.

Vi ricordate quando nella nostra infanzia si arrivava in spiaggia con la numerosa famiglia, la fiat 500 carica di cibo, giochi, dolci e tutto l'occorente per accamparsi in spiaggia tutto il giorno e mangiare fino a scoppiare? La festa in spiaggia è un rituale della cultura delle famiglie mediterranee.

In Sicilia abbiamo tantissime spiagge meravigliose, non sarà quindi difficile trovare il posto perfetto più vicino a casa vostra. Che sia sabbia, ciottoli o scogli, c’è solo l’imbarazzo della scelta in tutta l'isola.

Scegliere un tema per organizzare la festa di compleanno per bambini è la chiave del successo del party!

Per rendere il tutto ancora più divertente, un’idea originale è quella di scegliere una tema per bambini da seguire. Le opzioni possibili sono molteplici. È possibile ispirarsi ad un film, una serie tv o ad uno dei cartone animati preferiti dal festeggiato.

Tutti i bambini hanno un personaggio preferito, qualcuno che ammirano e a cui si ispirano. C’è sempre un cartone di riferimento al quale sono particolarmente affezionati. Adoreranno una festa di compleanno che riprenda le ambientazioni da loro tanto amate e familiari.

Le tendenze del momento per i più piccoli sono Masha e Orso, Peppa Pig o l’intramontabile Topolino. Frozen va ancora forte nel giovanissimo pubblico femminile. Organizzare una festa di compleanno per bambini con accessori e decorazioni a tema Frozen può esser divertente in location contrastanti con la storia come ad esempio una spiaggia estiva. Divertente adornare il lido con fiocchi di neve e immagini dei personaggi.

Le bambine adorano inoltre le Principesse Disney mentre i maschietti prediligono gli eroi come Spiderman o gli Avengers. Ma se i vostri figli hanno appena passato l'età dell'infanzia e si accingono ad entrare nella delicata fascia adolescenziale le idee per organizzare una festa di compleanno a tema sono davvero infinite.

Se abbiamo optato per una festa di compleanno in spiaggia, perché non organizzarne una a tema Hawaiano con gonnellini di paglia e ghirlande di fiori o un’avventurosa festa pirata in pieno stile Jack Sparrow? Bambini e ragazzi ne saranno entusiasti!

Una volta stabilito il tema bisogna pensare alle decorazioni. Naturalmente non possono mancare palloncini, festoni e bandierine per rendere il tutto colorato e allegro ed entrare nello spirito giusto. La scelta migliore è quella di mettersi d'accordo con il gestore del locale o del lido dove si è scelto di fare la festa. Se invece la organizzate a casa, avrete uno spazio di manovra potenzialmente illimitato!

Se non sapete dove reperire gli articoli a tema per organizzare e decorare la festa di compleanno per bambini la rete vi offre la miglior scelta, in un catalogo veramente infinito di prodotti. Online sono numerosi i siti in cui è possibile trovare quello che serve per addobbare nel migliore dei modi il luogo scelto per i festeggiamenti. Su internet si ha una scelta più ampia, con prezzi tendenzialmente più economici rispetti ai negozi fisici, soprattutto, è possibile effettuare gli acquisti in ogni momento della giornata, dovunque ci si trovi.

Come animare un compleanno per bambini?

Il modo migliore per tenere sotto controllo i piccoli invitati è quello di preparare delle attività e dei giochi che li tengano occupati e li facciano divertire.

Si possono organizzare battaglie con bombe di palloncini e pistole d’acqua e cacce al tesoro per stare in tema con i pirati, oppure balli della baby dance che tanto piacciono ai più piccoli ma che fanno divertire anche i genitori.

Dopo tanto movimento i bambini saranno affamati. Non bisogna quindi tralasciare il fattore cibo. A noi siciliani in fatto di cibo non ci batte nessuno e l’ideale per un party sarebbe preparare alcune delle nostre specialità.

Il cibo classico delle feste sono le delizie tavola calda siciliana: arancini, cipolline e cartocciate sono sempre graditi e piacciono molto ai bambini. L’ideale sarebbe comprare quelli di piccole dimensioni, più facili da mangiare per le nostre care piccole pesti.

Se la giornata della festa di compleanno è particolarmente calda, sarebbe preferibile una bella granita con brioche, decisamente più fresca della tavola calda ma altrettanto buona. Mandorla, cioccolato, pistacchio, gelsi, compratela di diversi gusti in modo che ognuno possa trovare quella che gli piaccia e arricchire così la tavola di colori vivaci.

Naturalmente non può mancare la torta. Viste le alte temperature estive sarebbe preferibile una bella torta gelato su cui apporre le candeline da far spegnere al festeggiato dopo aver espresso il suo desiderio.

Per quanto riguarda le bevande, se non si vogliono offrire le solite bibite gasate si potrebbe optare per dei succhi di frutta freschi e salutari. Durante le giornate calde però l’ideale è un bel mandarino al limone, tipico dei chioschi catanesi. È molto semplice da riprodurre, basta dello sciroppo di mandarino (si può trovare facilmente al supermercato), limone e acqua frizzante (in alternativa al seltz). I bambini lo adoreranno!

