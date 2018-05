Crollo spaventoso dei prezzi: mercato immobiliare siciliano in discesa

Crollano i prezzi al metro quadro

Se dovessimo guardare solo ai prezzi degli immobili residenziali, ci accorgeremmo non senza una nota di stupore che sono decisamente crollati nel giro di due anni. Questo nonostante le agevolazioni sul mutuo prima casa con possibilità di tassi fissi o variabili che però, evidentemente, non hanno sortito l’effetto sperato. E allora vediamo, questi prezzi, nel dettaglio. Nel mese di giugno del corrente anno, per un immobile residenziale sono stati richiesti 1.336 euro al metro quadro, il 3,47% in meno rispetto a quanto veniva richiesto sempre nel mese di giugno ma dello scorso anno. A giugno del 2016, infatti, il prezzo degli immobili residenziali al metro quadro era di 1.388 euro.

Il calo diventa ancora più significativo se lo si raffronta al costo al metro quadro nel mese di maggio quando venivano richiesti 1.342 euro, mostrando quindi una piccolissima ripresa rispetto a quello che era stato il trend in discesa a partire, appunto, dal giugno del 2016. Eppure solo un anno prima, quindi nel giugno del 2015, la stessa tipologia di immobile veniva venduta a 1.426 euro, e qui si nota perfettamente quello che è stato il crollo dei prezzi.

Immobili nel dettaglio

Per un appartamento, quindi, attualmente vengono richiesti, come abbiamo visto, 1.336 euro al metro quadro. Per una casa indipendente, invece, il prezzo al metro quadro richiesto è di 931 euro, configurandosi quindi tra gli immobili più convenienti per chi ha deciso di acquistare. Ancora meno si paga per un appartamento in un palazzo o stabile, dove vengono richiesti, ovviamente sempre al metro quadro, 885 euro. Più caro un attico o una mansarda che può arrivare a costare anche 1.624 euro al metro quadro.

Oggi, però, non è impossibile nemmeno permettersi una bella villa, dato che il prezzo attuale si attesta sui 1.454 euro al metro quadro. Ma qual è la tipologia di immobile più cara? Allo stato attuale delle cose è il loft, con 1.604 euro al metro quadro, anche perché, se vogliamo, non è che in Sicilia sia esattamente diffusissima come forma di abitazione.

Aspettando il 2018

Non resta dunque che attendere il nuovo anno per capire quale sarà la tendenza dei prezzi, nel frattempo chi deve acquistare fa bene a farlo data la convenienza dei prezzi che si registrano, più o meno uniformemente, escluse le località di mare, su tutto il territorio.