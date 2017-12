A Villalba assessori e custodi del cimitero

Villalba (Caltanissetta) - Assessori comunali diventano custodi cimiteriali per le festività natalizie. Succede anche questo nei nostri Comuni, ovvero che pur di assicurare l’apertura del cimitero e non volendo privare i dipendenti comunali del piacere/diritto di stare a casa con la famiglia proprio durante le feste più sentite dell’anno, ovvero Natale e Capodanno, gli assessori Giuseppe Tramontana e Calogerina La Monaca, si sono impegnati ad assicurare appunto tale servizio.

Nessuna polemica, per carità, ma una scelta fatta di comune accordo con l’Ufficio Tecnico Comunale, così da non fare trovare chiuso il camposanto a quei villalbesi che hanno il piacere di portare un fiore sulla tomba dei propri cari anche, se non soprattutto, in questi giorni di festa.

Gesti che danno il senso precipuo di cosa significhi vivere in provincia, dove e per fortuna, non s’è perso quel senso di appartenenza ad una comunità. «Natale e Capodanno –hanno puntualizzato i due assessori nello stilare il calendario di apertura e chiusura di questa settimana festiva- a servizio della cittadinanza. Ringraziamo gli operatori per la disponibilità mostrata. Viste le tante richieste pervenute da parte dei cittadini soprattutto da fuori, abbiamo dato loro l’opportunità di fare visita ai propri cari».

Ed intanto anche ieri l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Plumeri ha voluto fare sentire il calore delle feste specie ai più piccoli, organizzando “Cinema di Natale”. L’appuntamento era fissato alle 17.30 presso la biblioteca comunale per la proiezione di Spirit, un cartone animato di grande successo.