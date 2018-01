Blocco cantieri Siracusa-Gela, Falcone: «Mi impegno a pagare ditte»

RAGUSA - Sopralluogo dell’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone nei cantieri della costruenda autostrada Siracusa-Gela per la realizzazione dei lotti da Rosolini a Modica. Falcone ha voluto avere contezza dei motivi che al momento bloccano i cantieri per la mancata liquidazione alle ditte che stanno eseguendo i lavori. L'assessore regionale ha incontrato una delegazione di imprenditori in regime di subappalto che rischiano il fallimento perché non sono stati pagati dalla "Cosige", la ditta che si è aggiudicata i lavori di costruzione del tratto autostradale nella gara indetta dal Cas cui spetta il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori.

Falcone si è impegnato a pagare direttamente a loro le spettanze dovute. Nel frattempo c'è già una somma disponibile di 22 milioni di euro dei quali 10 saranno subito elargiti e i restanti saranno erogati successivamente con cadenza mensile ad ogni stato di avanzamento dei lavori. Di questi 10 milioni 8 andranno direttamente alle aziende subappaltatrici e 2 alla Cosige.