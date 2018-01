Spaccio di cocaina a Niscemi, in manette padre e figlio

CALTANISSETTA - Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga la Polizia di Stato ha arrestato a Niscemi, in provincia di Caltanissetta G.B e P.B, padre e figlio di 39 e 19 anni. Gli agenti hanno bloccato i due sotto l’abitazione del 19enne, già denunciato lo scorso dicembre per lo stesso reato. Allo loro vista il padre ha tentato di disfarsi di un involucro contenente 20 grammi di cocaina. Durante la perquisizione domiciliare sia nell’abitazione del padre che in quella del figlio gli agenti hanno trovato droga, denaro in contanti, ritenuto dagli investigatori probabile provento dell’attività di spaccio e bilancini di precisione. Per i due sono scattate le manette, mentre la droga, oltre 20 grammi di cocaina e 50 di marijuana, è stata posta sotto sequestro.