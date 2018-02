Pirata della strada travolge e uccide anziano a Gela

Gela (Caltanissetta) - Un anziano è stato travolto e ucciso, questa sera, alle porte di Gela, da un pirata della strada che a bordo del suo automezzo percorreva la statale 115, in contrada «Piana del Signore», nel tratto per Vittoria. L'incidente è avvenuto a pochi decine di metri da un bar-tabaccheria della zona. La vittima procedeva a piedi ai margini della carreggiata quando è stata investita. Il conducente del mezzo probabilmente non si è accorto della presenza dell’anziano perchè la zona è quasi totalmente al buio ed ha proseguito la sua corsa. La polizia indaga con l’ipotesi di reato di omicidio stradale.