Tabaccaio di Delia mette in fuga rapinatore

DELIA (CALTANISSETTA) - Un tabaccaio di Delia (Cl) reagisce a un tentativo di rapina nel proprio esercizio commerciale e mette in fuga il rapinatore, che è riuscito a portar via soltanto 20 euro. Poco dopo il bandito, con il volto coperto da passamontagna e in possesso di un coltello, è stato arrestato dai carabinieri. L’uomo finito in manette si chiama Angelo Sferrazza, 29 anni, di Canicattì (Ag), con precedenti penali.



Il titolare del negozio, che si trova in via Umberto I, alla minaccia del rapinatore ha reagito aggredendolo. Ne è nata una colluttazione, durante la quale entrambi hanno riportato lievi ferite da taglio alle mani. Il rapinatore ha tentato di nascondersi tra la folla del mercato settimanale, ma è stato raggiunto dagli uomini dell’Arma in piazza Toronto. Addosso aveva i pochi soldi rubati poco prima, sporchi di sangue.