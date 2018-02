Erasmus entra nel petrolchimico Eni di Gela: studenti a lezione di bioraffineria

PALERMO - L’Erasmus entra in raffineria, a Gela, con la disponibilità dell’Eni, per iniziativa del liceo classico «Eschilo», promotore e capofila con altre scuole di un piano europeo di studio sul mercato del lavoro e sulla sfida dei giovani per cambiarlo. Si tratta di un percorso biennale che vedrà 100 studenti di quattro nazioni dell’Ue (Germania, Olanda, Polonia e Italia) confrontarsi sul sistema occupazionale esistente nei rispettivi Paesi, dove soggiorneranno per una settimana, ospiti dei colleghi della nazione visitata.

Prima tappa in programma, fino al 17 febbraio, è Gela con attività già avviate di studio e di ricerca a scuola, visita ai siti archeologici e al petrolchimico Eni, dove è in corso la trasformazione «verde» del ciclo produttivo. Gli studenti hanno potuto seguire da vicino alcuni momenti della fase di costruzione di una delle prime bioraffinerie d’Europa e conoscerne il sistema di produzione eco-compatibile.