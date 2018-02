Niscemi, auto finisce fuori strada, muore un'anziana di 80 anni

Caltanissetta. Tragico incidente stradale lungo la provinciale 10 Gela-Niscemi. La vittima è una donna di 80 anni, Serafina Catalano di Niscemi. L'anziana viaggiava su una Fiat Punto guidata dal figlio, che, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. La madre è morta sul colpo mentre l’uomo ha riportato contusioni ed escoriazioni guaribili in pochi giorni. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale di Gela.