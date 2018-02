Due arresti per droga in pieno centro a San Cataldo

SAN CATALDO (CALTANISSETTA) - Due persone di 40 e 50 anni di Canicattì (Ag) e San Cataldo (Cl) sono state arrestate dai carabinieri in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due sono stati sorpresi all’interno di un’abitazione in pieno centro di San Cataldo. Nel corso della perquisizione i due sono stati trovati in possesso di 22 grammi di cocaina, divisi in dodici confezioni in cellophane, di un bilancino di precisione, altra sostanza verosimilmente utilizzata per tagliare la droga e più di 1.700 euro in contanti ritenuto provento dell’attività di spaccio. Tutto è stato posto sotto sequestro. Il più grande dei due è stato rinchiuso in carcere a Caltanissetta mentre il canicattinese è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria nissena.