Resuttano, tenta di uccidere agricoltore a colpi di accetta: arrestato

Resuttano (Caltanissetta) - Un agricoltore di 50 anni, C. G., è stato arrestato stamane dai carabinieri, in flagranza di reato, con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo, al termine di un futile litigio dovuto al pascolo di un gregge sul proprio terreno, in contrada Ciolino di Resuttano, ha colpito con un’accetta alla testa un allevatore 48enne di Santa Caterina Villarmosa. Quest’ultimo è riuscito ad avvisare i Carabinieri della locale Stazione, prima di perdere i sensi ed essere trasportato dai familiari presso l’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dov'è tuttora ricoverato in prognosi riservata.



I Carabinieri si sono subiti messi alla ricerca dell’aggressore, rintracciandolo poco distante dal luogo del tentato omicidio, ancora in possesso dell’accetta, che ha spontaneamente consegnato ai militari, confessando l'aggressione. L’uomo, trovato con gli abiti ancora sporchi di sangue, ha anche confermato di aver inferto un fendente in testa alla vittima. L’agricoltore, arrestato per tentato omicidio, si trova adesso presso la casa circondariale di Caltanissetta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria nissena.