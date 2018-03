Furti in case a Gela e a Niscemi: tre arresti

GELA (CALTANISSETTA) - Una banda di quattro persone, dedita ai furti in appartamento, è stata sgominata a Gela dalla polizia nell’ambito di una operazione denominata "Diabolik", che ha condotto all’arresto di tre degli indagati, di 34, 24 e 22 anni, tutti con precedenti penali. Sono accusati di avere compiuto sei furti a Gela e uno a Niscemi nell’arco di pochissimi giorni. Il quarto complice, un pregiudicato di 30 anni, era stato arrestato in un precedente blitz eseguito il 30 gennaio scorso, subito dopo l’ennesimo furto compiuto in una casa, durante l’assenza dei proprietari. Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di identificare i presunti complici che sono stati arrestati oggi su ordine del gip del tribunale di Gela.