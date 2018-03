Dipinto di Salvatore Fiume rubato a Gela venduto su Fb: il proprietario lo riconosce

GELA (CALTANISSETTA) - Subisce il furto in casa di gioielli e di opere d’arte e, navigando su internet, scopre in vendita su Facebook uno dei quadri che i ladri gli avevano rubato alcuni giorni prima: «La passeggiata delle somale», un olio su tela di Salvatore Fiume. Nell’offerta del venditore c'era anche un quadro del pittore gelese, Cristoforo Legname. La polizia ha identificato l’autore della vendita nell’esponente di una associazione culturale che cura anche mostre d’arte.

Le due opere sono state recuperate e sequestrate dalle polizia che ha identificato e denunciato per ricettazione la persona, un uomo 56 anni, che aveva dato il via alla catena della vendita. Agli agenti ha raccontato di averli ritrovati casualmente in un cumulo di immondizia. Avrebbe poi portato i quadri da un esperto per farseli valutare affidandoglieli poi per metterli in vendita tramite una galleria d’arte.