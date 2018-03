Giovani extracomunitari al lavoro per riparare strade

Caltanissetta - Sulla scorta di un accordo siglato in Prefettura dal sindaco Giovanni Ruvolo, presto potrebbe capitare di vedere impegnati lungo le strade cittadine, intenti a svolgere lavori di piccola manutenzione, giovani extracomunitari che vengono ospitati nel centro di accoglienza di Pian del lago. Questa "novità" consentirebbe di avviare un concreto percorso di accoglienza e di integrazione di queste persone e permetterebbe di dare concreta attuazione al pensiero che ricorre in molti cittadini ogni qualvolta si imbattono in gruppi di extracomunitari nullafacenti. Il servizio prestato dai cittadini stranieri sarebbe a costo zero per il Comune perché rientra nelle azioni di sostegno varate dal Governo nazionale per consentire una sempre maggiore integrazione degli extracomunitari con i residenti delle città in cui si ritrovano a vivere.

Sempre a proposito di lavori di manutenzione - ma stavolta con riferimento al verde pubblico - il Comune ha deciso di istituire una "squadra" di giardinieri che avranno il compito specifico di curare le piante e le aiuole di tutta la città. «Inizialmente - spiega l'assessore Giuseppe Tumminelli - la "squadra" sarà composta da due dipendenti comunali che hanno la qualifica di giardinieri, ma prevediamo di integrarla con altre unità appena prenderanno avvio i cantieri di servizio in cui saranno impegnate complessivamente 100 persone. La "squadra" farà manutenzione spicciola di piante e aiuole per tenerle sempre in ordine e di aspetto gradevole».

Infine, l'assessore Tumminelli ha reso noto che i lavori relativi al ripristino della pavimentazione del tratto di corso Vittorio Emanuele compreso tra la via XX Settembre e piazza Garibaldi verranno eseguiti a partire da giovedì prossimo. «Abbiamo scelto questo giorno - spiega - perché pensiamo che la ditta possa realizzarli tra giovedì e venerdì, mentre nelle giornata di sabato e domenica le basole ricollocate potranno assestarsi».