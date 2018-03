Gela, sfiorato lo scontro tra lavoratori dell'Eni e dell'indotto

Si è rischiato lo scontro, stamani ai cancelli della raffineria di Gela, tra lavoratori dell’impresa dell’indotto «Turco costruzioni», che da 15 giorni bloccano i cancelli della fabbrica per il licenziamento di 36 loro colleghi, e i dipendenti dell’Eni ai quali, sin dall’inizio dello sciopero, viene impedito di andare a lavorare.

Il tentativo delle forze dell’ordine di creare un corridoio protetto per permettere l’ingresso in fabbrica, a piedi, del personale del «diretto» è cessato sul nascere perché nessun lavoratore ha inteso rischiare la reazione degli edili in lotta, che per la seconda giornata hanno avuto al loro fianco le mogli e i figli.

Il vescovo della diocesi, Rosario Gisana, incontrando ieri sera le maestranze in lotta, aveva richiamato i protagonisti a fare in modo che la giusta lotta non si trasformasse in «guerra tra poveri». Le segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil hanno avuto un incontro con il prefetto di Caltanissetta, Maria Teresa Cucinotta, per per individuare la possibilità di collocare presso altre ditte i 36 operai licenziati della Turco costruzioni, considerata la disponibilità che sarebbe stata espressa da alcune aziende dell’indotto.

A pochi giorni dalla seduta consiliare monotematica che si terrà venerdì, un vertice per fare il punto della situazione si è svolto in municipio tra il sindaco di Gela, Domenico Messinese, i dirigenti Eni della raffineria, i rappresentanti di Assindustria e Federcoop, i parlamentari della zona e il presidente del consiglio comunale. Assenti i sindacati che hanno definito superflue queste riunioni.